BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ile Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ''Pelitözü Survivor''da çocuklar, yarışma heyecanı yaşadı.
Pelitözü Gölpark'ta 6-15 yaşındaki 50 çocuk, izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirilen çocuklar, Pelitözü Göleti'nde balık tutma yarışmasına katıldı. Babalarıyla balık avlayan çocuklar, tutulan küçük balıkları tekrar gölete bıraktı.
Gölet etrafında çevre temizliği de yapan çocuklar, "Survivor" adı altında oluşturulan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Çocuklar parkurlarda rakibini geçebilmek mücadele ederken, aileleri de onlara destek oldu.
Çocuklar, "halat altında sürünme, lastiklerden zıplama, denge koşusu ve halatlardan oluşturulan labirentlerden geçme" gibi parkurlarda zorlanırken, bazıları yarışmayı tamamlamak için mücadeleyi sürdürdü. Yarışmayı kazanamayan veya yarıda bırakan çocukları, aileleri teselli etmeye çalıştı.
Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları doğa ile buluşturmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme anlayışını oluşturmak amacıyla ekinlik düzenlediklerini söyledi.
Bunun yanında çevreyi koruma ve sağlıklı yaşamı özendirme adına yaptıkları etkinliğin önemine değinen Can, ''Çocuklarımızı internet bağımlılığı gibi tehlikeli alışkanlıklardan uzaklaştırmak istiyoruz. Amacımız doğa içinde spora katmak, sportif faaliyetlere yöneltmektir. Bu etkinlikleri çoğaltarak, devam ettireceğiz. Etkinliğe ilgi gösteren çocuklara ve ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aileleri de talepte bulunursa düzenleriz. Bu sefer de çocuklarıyla anne ve babaları yarıştırırız.'' dedi.
Etkinlik, yarışmaya katılan çocuklara madalya ve katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum