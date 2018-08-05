BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ile Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ''Pelitözü Survivor''da çocuklar, yarışma heyecanı yaşadı.

Pelitözü Gölpark'ta 6-15 yaşındaki 50 çocuk, izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirilen çocuklar, Pelitözü Göleti'nde balık tutma yarışmasına katıldı. Babalarıyla balık avlayan çocuklar, tutulan küçük balıkları tekrar gölete bıraktı.

Gölet etrafında çevre temizliği de yapan çocuklar, "Survivor" adı altında oluşturulan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Çocuklar parkurlarda rakibini geçebilmek mücadele ederken, aileleri de onlara destek oldu.

Çocuklar, "halat altında sürünme, lastiklerden zıplama, denge koşusu ve halatlardan oluşturulan labirentlerden geçme" gibi parkurlarda zorlanırken, bazıları yarışmayı tamamlamak için mücadeleyi sürdürdü. Yarışmayı kazanamayan veya yarıda bırakan çocukları, aileleri teselli etmeye çalıştı.

Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları doğa ile buluşturmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme anlayışını oluşturmak amacıyla ekinlik düzenlediklerini söyledi.