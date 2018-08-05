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Bilecik'te çocuklar için "Survivor" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi ile Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde, Pelitözü Göleti çevresinde düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ile Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ''Pelitözü Survivor''da çocuklar, yarışma heyecanı yaşadı.

Pelitözü Gölpark'ta 6-15 yaşındaki 50 çocuk, izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirilen çocuklar, Pelitözü Göleti'nde balık tutma yarışmasına katıldı. Babalarıyla balık avlayan çocuklar, tutulan küçük balıkları tekrar gölete bıraktı.

Gölet etrafında çevre temizliği de yapan çocuklar, "Survivor" adı altında oluşturulan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Çocuklar parkurlarda rakibini geçebilmek mücadele ederken, aileleri de onlara destek oldu.

Çocuklar, "halat altında sürünme, lastiklerden zıplama, denge koşusu ve halatlardan oluşturulan labirentlerden geçme" gibi parkurlarda zorlanırken, bazıları yarışmayı tamamlamak için mücadeleyi sürdürdü. Yarışmayı kazanamayan veya yarıda bırakan çocukları, aileleri teselli etmeye çalıştı.

Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları doğa ile buluşturmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme anlayışını oluşturmak amacıyla ekinlik düzenlediklerini söyledi.

Bunun yanında çevreyi koruma ve sağlıklı yaşamı özendirme adına yaptıkları etkinliğin önemine değinen Can, ''Çocuklarımızı internet bağımlılığı gibi tehlikeli alışkanlıklardan uzaklaştırmak istiyoruz. Amacımız doğa içinde spora katmak, sportif faaliyetlere yöneltmektir. Bu etkinlikleri çoğaltarak, devam ettireceğiz. Etkinliğe ilgi gösteren çocuklara ve ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aileleri de talepte bulunursa düzenleriz. Bu sefer de çocuklarıyla anne ve babaları yarıştırırız.'' dedi.

Etkinlik, yarışmaya katılan çocuklara madalya ve katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Gölette ''Survivor'' yarışması

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