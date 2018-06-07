Bilecik'te Devlet Demir Yollarına ait lojmana yıldırım düştü

BİLECİK(AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Devlet Demir Yollarına ait lojmana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, lojmanın çatısında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, aniden bastıran sağanak yağmurla beraber İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'nde bulunan Devlet Demir Yollarına ait lojmanın çatısına yıldırım düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, lojmanın çatısında maddi hasar oluştu.

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

