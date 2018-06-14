Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ergün yönetimindeki 34 BGB 118 plakalı tır, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ergün, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ergün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

