Bilecik'te dolu yağışı bahçe ve tarlalara zarar verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, 12 köyde yaklaşık 30 bin dönümlük arazide büyük hasara yol açtı.

Avdan, Bereket, Çiftlik, Düzmeşe, Gaziler, Oğulpaşa, Çerkeşli, Beşevler, Adliye, Ağlan, Ericek ve Sarıyazı köylerinde şeftali, elma, armut ve ayva bahçeleri ile domates, kavun, karpuz ve biber tarlaları büyük oranda zarar gördü.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı evlerin çatılarını deviren, hayvanları telef eden dolunun etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Ünver, 12 köyün yarım saatlik yağıştan büyük zarar gördüğünü anlatarak, "Bu köylerden 4-5'inde sebze ve meyvelerin tamamı gitti. Diğer köylerde de en fazla yüzde 10'u kaldı. Zeytinden şeftaliye kadar ürünler zarar gördü. Zarar çok büyük. Çok arazide de sigorta olmadığını biliyoruz. Devletimizin bu afete destek vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Çerkeşli köyünde uzun yıllardır 15 bin dekarlık arazisinde şeftali üreten Mehmet Arslan, "Zararımız çok büyük. Burada gördüğümüz zarar yüzde 95'in üzerinde" dedi.

Öte yandan, tarlalarına tül çeken çiftçilerin ise ürünlerinin zarar görmediği bildirildi.

