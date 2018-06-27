Bilecik'te dolu yağışı bahçe ve tarlalara zarar verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, 12 köyde yaklaşık 30 bin dönümlük arazide büyük hasara yol açtı.
Avdan, Bereket, Çiftlik, Düzmeşe, Gaziler, Oğulpaşa, Çerkeşli, Beşevler, Adliye, Ağlan, Ericek ve Sarıyazı köylerinde şeftali, elma, armut ve ayva bahçeleri ile domates, kavun, karpuz ve biber tarlaları büyük oranda zarar gördü.
Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı evlerin çatılarını deviren, hayvanları telef eden dolunun etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Ünver, 12 köyün yarım saatlik yağıştan büyük zarar gördüğünü anlatarak, "Bu köylerden 4-5'inde sebze ve meyvelerin tamamı gitti. Diğer köylerde de en fazla yüzde 10'u kaldı. Zeytinden şeftaliye kadar ürünler zarar gördü. Zarar çok büyük. Çok arazide de sigorta olmadığını biliyoruz. Devletimizin bu afete destek vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Çerkeşli köyünde uzun yıllardır 15 bin dekarlık arazisinde şeftali üreten Mehmet Arslan, "Zararımız çok büyük. Burada gördüğümüz zarar yüzde 95'in üzerinde" dedi.
Öte yandan, tarlalarına tül çeken çiftçilerin ise ürünlerinin zarar görmediği bildirildi.
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı
Evlendiği gün aldığı mektupta yazanları 11 yıl sonra annesi ölünce açıkladı!
Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum