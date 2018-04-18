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Bilecik'te elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 00:12 | Son Güncelleme

Kentin tamamı 50 dakika elektriksiz kaldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir trafonun patlaması nedeniyle kentin tamamı 50 dakika elektriksiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, sebebi araştırılan sorun nedeniyle 23.10'da kentin tamamında elektrikler kesildi.

Yetkililer, şehirdeki tüm trafolarda incelemelerde bulunurken, vatandaşlar elektrik kesintisi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bazı mahallelere akım verilmeye başlandı.

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Bilecik elektrik

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