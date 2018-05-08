Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Soğucakpınar köyü Kaşıkça Mahallesi'nde Rafet Ünlü'ye (75) ait iki katlı ahşap binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın esnasında binanın 1. katında yalnız yaşayan Ünlü, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi.
Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında bina kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.
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