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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil ile Gülay Sandal'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli karayolu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Fatma Kılıç ve Adem Usta araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik-Osmaneli karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

(AA)

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