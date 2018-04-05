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Bilecik’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel Idaresi’nde gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının yeni projesi olan "Açık Kapı" projesinin il protokolüne anlatılması ile başlayan toplantıda Vali Büyükakın, "Açık Kapı projesi Bimer ve Cimer gibi bir işleyişe sahip.

Bilecik’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel Idaresi’nde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının yeni projesi olan "Açık Kapı" projesinin il protokolüne anlatılması ile başlayan toplantıda Vali Büyükakın, "Açık Kapı projesi Bimer ve Cimer gibi bir işleyişe sahip. Vatandaşlarımız Valilik hizmet binası yanında hizmet verecek olan Açık Kapı birimine şahsen veya www.acikkapi.gov.tr internet sitesi üzerinden talepte bulunacaklar. Kamu kurum ve kuruluşlarının başındaki arkadaşlarımızdan Açık Kapı biriminden gelen talep ve şikayetleri hassasiyetle takip etmelerini istiyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının yeni bir formu olacak” dedi.
Il Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı ikinci toplantısında, Şeyh Edebali Üniversitesi devam eden ve planlanan projeler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü devam eden ve yeni planlanan yol yapım çalışmaları, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü mevcut göletlerin fiziki gerçekleşme çalışması ile barajların doluluk oranları, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü alt yapı projeleri, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü mevcut yatırımları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2018 yatırım projeleri, ağaçlandırma ve kadastro işlemleri, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü planlanan projeleri hakkında bilgi verdiler.
İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2018 yılı yatırımları ve projeler değerlendirildi.

Bilecik’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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