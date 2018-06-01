Bilecik'te kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Bilecik-Sakarya karayolundaki Ertuğrul Gazi Tüneli'nde Nevzat Sancak'ın kullandığı 54 D 4903 plakalı motosikletle çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, motosiklet sürücüsü Sancak'ın, vatani görevini yapan oğlunun yemin töreni için Sakarya'dan yola çıktığı öğrenildi.

