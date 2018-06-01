HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bilecik'te kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Bilecik'te kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Bilecik-Sakarya karayolundaki Ertuğrul Gazi Tüneli'nde Nevzat Sancak'ın kullandığı 54 D 4903 plakalı motosikletle çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, motosiklet sürücüsü Sancak'ın, vatani görevini yapan oğlunun yemin töreni için Sakarya'dan yola çıktığı öğrenildi.

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Vali Doğanay'dan engelli 3 kız kardeşe ziyaret ve iş sözüVali Doğanay'dan engelli 3 kız kardeşe ziyaret ve iş sözü
Melih Gökçek'e tazminat şokuMelih Gökçek'e tazminat şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik kamyon Kaza Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.