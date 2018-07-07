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Bilecik'te kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Vericiler mevkisine aracıyla giden Mert Dündar (30) ile arkadaşı Emin Ç. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin Ç, kendisini bacağından bıçakla yaralayan Dündar'a av tüfeğiyle ateş etti.

Dündar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emin Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Zanlı, Bilecik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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av tüfeği Bilecik kavga tartışma

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