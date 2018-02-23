Bilecik’te Küçük Sanayi Sitesi esnafı yol mağduru

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar site içindeki yolların bozuk olmasından şikayetçi.
Hürriyet Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde Bilecik Belediyesi İftariye Müdürlüğüne giden Sanayi 5’inci sokak üzerindeki yolların köstebek yuvası olması sanayi esnafı şikayet ederken, bu çukurların içi bugün yağan yağmur sularıyla dolunca çile ayrı bir boyuta ulaştı. Yazın elektrik hatlarının yer altına alınması ile mağdur olduklarını söyleyen esnaf, kışın da derinlikleri 5 ile 10 santimetre arasında değişen çukurların işlerini engellediklerini belirtiler. Esnaflar ayrıca, bu çukurlar yüzünden dükkanına müşterilerin giriş yapamadığı da iddia ettiler.
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