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Bilecik'te makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Helikopter destekli ekipler, yangını ormana sıçramadan söndürdü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli köyü Boyalıpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait ekipler, 3 arazöz ve helikopter desteğiyle yangına müdahale etti.

Çamlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

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Bilecik Makilik Alan yangın

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