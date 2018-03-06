Bilecik’te Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Bilecik’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Bilecik Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından organize edilen yürüyüşe Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilecik Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde son buldu.

Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde sona eren yürüyüş sonrasında, Afrine’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla zeytin fidanı dikildi.