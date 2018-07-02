Bilecik'te orman yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bayırköy beldesinin karşısındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahale etmeye başladı.

Arazinin dik ve dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlanırken Bilecik, Osmaneli ve Vezirhan belediye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter de yangına müdahalede bulunuyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

