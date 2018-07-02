HABER

Bilecik'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

Bayırköy beldesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bayırköy beldesinin karşısındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahale etmeye başladı.

Arazinin dik ve dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlanırken Bilecik, Osmaneli ve Vezirhan belediye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter de yangına müdahalede bulunuyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor! Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!
AYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret ettiAYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik orman yangın

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.