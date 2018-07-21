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Bilecik'te otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobil devrildi: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Selami Sarıkaya yönetimindeki 11 AB 142 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunun 4. kilometresindeki Gülümbe rampalarında su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Ömürhan, Emir, Zehra ve Eren Tevfik Sarıkaya, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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5 yaralı Bilecik otomobil trafik kazası

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