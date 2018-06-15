Bilecik'te otomobil takla attı: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Bilecik istikametine giden Baki Serek (46) yönetimindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil, Sakarya-Bilecik Karayolu İçmeler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ayşe (36), çocukları İlker (13) ve İrem Serek (16), 112 acil servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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