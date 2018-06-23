Bilecik'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göle döndü

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK merkeze bağlı Karaköy'de, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, sel sularında sürüklenen araçlar ise hasar gördü.

Karaköy'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda ise maddi hasar oluştu.

