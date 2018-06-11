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Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 02:06 | Son Güncelleme

Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Doğanlar Mahallesi camisinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ziyarette gözyaşlarına hakim olamadı.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün parçalarından oluşan 40 kat bezle sarılı Sakal-ı Şerif'in, 98 yıldır vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Kutsal emanetin Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir'de düşman tarafından yakılan bir camiden alınarak Pazaryeri'nde uzun bir süre saklandığını anlatan Erbay, "Sakal-ı Şerif'i Pazaryeri'ne getiren kişinin kardeşi Çerkez Şaban Efendi, emaneti koruyarak Doğanlar Camisinin görevlisi Hatip Hüseyin Efendi'ye teslim etmiş. Bütün bilgiler camimizin kayıtlarında mevcuttur. 98 yıldır Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Müslümanlar, Peygamber Efendimize saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olarak tekbirler eşliğinde bol bol salavat getiriyor." diye konuştu.

Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı ve vatandaşlar tekbirlerle Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik pazaryeri Sakal-ı Şerif ziyaret

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