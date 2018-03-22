HABER

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Bilecik’te sokak arasındeki bir elektrik direği altına bırakılan ve çevrede endişe uyandıran şüpheli bavul, fünye yardımıyla patlatılıp imha edildi.Bilecik’te öğle saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Sokak üzerindeki bir elektrik direği altına bırakılan şüpheli bavulu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi.

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

Bilecik’te sokak arasındeki bir elektrik direği altına bırakılan ve çevrede endişe uyandıran şüpheli bavul, fünye yardımıyla patlatılıp imha edildi.
Bilecik’te öğle saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Sokak üzerindeki bir elektrik direği altına bırakılan şüpheli bavulu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, çevre güvenliği alarak şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan ilk incelemenin ardından bavul fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlatılan bavulun parçaları çevreye yayıldı. Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı.
İçinden birşey çıkmayan bavul çöpe atılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.