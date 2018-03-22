Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

Bilecik’te sokak arasındeki bir elektrik direği altına bırakılan ve çevrede endişe uyandıran şüpheli bavul, fünye yardımıyla patlatılıp imha edildi.
Bilecik’te öğle saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Sokak üzerindeki bir elektrik direği altına bırakılan şüpheli bavulu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, çevre güvenliği alarak şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan ilk incelemenin ardından bavul fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlatılan bavulun parçaları çevreye yayıldı. Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı.
İçinden birşey çıkmayan bavul çöpe atılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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