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Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Su kanalına devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Selin Kuşaslan'ın (29) kullandığı 34 FC 6588 plakalı otomobil, Sakarya-Bilecik karayolunun geçtiği Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkisinde su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ve 1 yaşındaki kızı Erva Kuşaslan ile Necla Erol (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik su kanalı trafik kazası

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