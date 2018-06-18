Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Selin Kuşaslan'ın (29) kullandığı 34 FC 6588 plakalı otomobil, Sakarya-Bilecik karayolunun geçtiği Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ve 1 yaşındaki kızı Erva Kuşaslan ile Necla Erol (57), olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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