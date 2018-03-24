Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

G.A. (17) idaresindeki 11 AAB 765 plakalı hafif ticari araç, Medetli köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada, ehliyetsiz sürücü ile araçta yolculuk eden Kaan Berkay Akçay (17), Emirhan Kaya (13), Kadir Şahan (14) ve Gencer Teke (18) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.