Bilecik’te TSO Başkanlığı seçimlerine itiraz

Bilecik’te 2 adayın yarıştığı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimleri sonuçlanırken, kaybeden aday Bilecik İl Seçim Kurulu’na 1 oyun mühürsüz olduğunu iddia ederek, seçime itiraz etti.

5 Nisan günü Bilecik TSO binasında yapılan başkanlık seçimlerinde aday olan Şükrü Keskin ve Mehmet Ergün eşit oy alınca seçimler bugüne ertelenmişti. Dün saat 13.00’te TSO binasında başlayan seçimler saat 17.00 itibariyle sona erdi. 28 meclis üyesinin tamamının katıldığı seçimlerde Sinoplu işadamı, aynı zamanda AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Keskin 15 oy alarak Bilecik TSO Başkanı oldu. Diğer aday Mehmet Ergün ise 13 oy almıştı. Bugün seçimi kaybeden Mehmet Ergün, Bilecik İl Seçim Kurulu’na 1 oyun mühürsüz olduğunu iddia ederek, seçime itiraz etti. İtirazın seçim kurulu tarafından reddedilmesinin ardından bir basın açıklaması yapan Ergün, "İlk seçimde oyların 14’e 14 eşit çıkması sonucunda dün tekrar bir seçim yapıldı. Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 28 tane onaylı oy pusulasıyla sandığa gittik. Saat 17.00 itibariyle de sandıklar açıldığında 15 oy Şükrü beye, 13 tane bana oy çıktı. Akşam arkadaşlarımızla oturup değerlendirdiğimizde bizim elimizde Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun onaylamış olduğu mühürlü 14 adet oy pusulasını görünce bugün seçim kuruluna itiraz dilekçesini verdik. Çünkü kullanılan oy sayısı 28, bizim elimizdeki Şükrü Keskin’e ait mühürlü oy pusulası 14, sandıkta ona çıkan oy sayısı 15, 1 tane de boş hesapladığımızda toplam oy sayısı 30. Burada bir usulsüzlük, bir şaibe olduğunu tespit ettik ve bunu hakim kararıyla bugün oraya kullanılan oyların bir tanesinin fotokopi olduğu belgelenmiş oldu. Sonucu değiştirir, değiştirmez ama buradaki oyun fotokopi olduğu orada da bir fotokopi makinesi olmadığı için ya bunu Merkez İlçe Seçim Kurulu öncesinden bu adaylara verdi ya da oradaki arkadaşlarımız bu oy pusulasının fotoğrafını çekip çoğalttılar. Bunu da biz bugün hakim huzurunda belgelemiş olduk. Bundan sonra bu işi temizlemek bize düşmez. Bu seçimin sonucunu etkiler veya etkilemez, iptal olur veya olmaz biz onu bilemeyiz. Bu vebal bu saatten sonra onlarındır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak olan onlardır. Yarın İl Seçim Kurulu’na da itirazımızı yapacağız. Bu yola çıkarken arkadaşlarımızla oturup değerlendirdik. 14 kişi karar aldık. Ondan sonra bu yola çıktık. Tek başımıza çıkmadık. Yine arkadaşlarımızla oturacağız ve bu değerlendirmemizi yapacağız. O sürecin kararını birlikte alacağız. Yani bizim burada ısrarla belgelemek istediğimiz fotokopi oy kullanılmıştır. Orada bir fotokopi makinesi olmadığına göre bu oyun orada çoğaltılma işlemi mümkün olmadığına göre bu seçimi almak için her türlü yol denenmiştir. Biz bunu belgelemek istedik ve bugün burada bu kararla belgelenmiş oldu, netleşmiş oldu” şeklinde konuştu.

Mehmet Ergün’ün listesinde seçime giren ve kura sonucu Bilecik TSO Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Orhan Şişman ise, “Bence bugünlük yeterli bu açıklama. Bundan sonraki süreç içerisinde İl Seçim Kurulundan gelecek karar doğrultusunda kamuoyuyla bunları paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.