Bilecik’te TSO Meslek Komitesi seçimleri yapıldı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mefail Ateş, yer aldığı 9’uncu grup Meslek Komitesi seçimini kaybederek, TSO meclisine giremedi.

Bilecik TSO binasında sabah 09.00’da yoğun güvenlik ve yoğun bir katılımla başlayan Meslek Komitesi seçimlerine farklı 12 ayrı meslek grubundan bin 110 seçmen sandığa gitti. Saat 17:00 itibariyle açılan sandıklarda tüm gözler evcut başkanın Mefail Ateş’inde bulunduğu 9’uncu grupta oldu. Turuncu liste ile seçime giren Mefail Ateş, Ali Muyşin, Murat Hızlı 118 seçmenin 38 oyunu alırken, beyaz listede yer alan Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu ve Ertan Onur 55 oy aldı. Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu ve Ertan Onur bu sonuçlar sonrası bu gruptan TSO meclisine girdi. 2 oyun geçersiz sayıldığı bu sandıkta 23 kişi sandığa gelmedi.

Mevcut TSO başkanını yıkan ekibin genç ve dinamik olması kendilerine artı yazarken, Mefail Ateş, Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu ve Ertan Onur tek tek tebrik etti.