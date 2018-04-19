Bilecik’te TSO üyelere Nefes Kredisi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin, oda üyelerine için hayata geçirilen Nefes Kredisi hakkında açıklamalarda bulunarak, "TOBB öncülüğünde ve odamız katkıları ile hayata geçirilen Nefes Kredisi, üyelerimize can suyu olacak" dedi.

TSO Başkanı Şükrü Keskin, yaptığı açıklamada, aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile ilk 6 ay ödemesiz ve takip eden 12 ay eşit taksitli olarak geri ödenecek olan Nefes Kredisi hakkında bilgi verdi. Keskin, "Bu krediyi daha önceden uygulandığın oda üyelerinden yoğun talep oluşmuştur. Nefes Kredisi kapsamında Bilecik TSO tarafından ilk olarak 400 bin TL mevduat yatırılarak , yatırılan mevduatın 15 katı tutarında, yani 6 milyon TL’lik kredi limiti üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Yoğun talep üzerine kısa sürede tükenen limitleri açmak ve daha fazla üyemizin Nefes Kredisi ile buluşması maksadı ile 500 bin TL’lik ek mevduat Bankalara yatırılmış ve 7,5 milyon TL ek limit üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Proje başlangıcında 200 bin TL üst limitle kullandırılan kredi daha fazla üyemizin krediye erişiminin sağlanması için 100 bin TL üst limitli olarak tarafımızca revize edilmiştir. Toplamda odamızca yatırılan 900 bin TL mevduat karşılığında 13,5 milyon TL tutarında kredi limitinin yanında TOBB tarafından sağlanan 2,7 milyon TL ek limit ile üyelerimiz toplam 16.2 milyon TL tutarında kredi kaynağına kavuşmuş bulunmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen üyelerimizin Odamızdan alacakları faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Nefes Kredisinin üyelerimiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı sonuçlar doğurması dileklerimle" ifadelerine yer verdi.