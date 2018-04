Bilecik’te “Yedi Güzel Adam Kütüphanesi” açıldı

“Söz konusu gençlerimiz olduğu için heyecanlıyız” Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, söz konusu gençler olduğu için heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Genç Memur-Sen’imizle beraber genel merkezimizin de destekleriyle her yıl bir bölgede Yedi Güzel Adam Kütüphanesi kuruyoruz. Yedi bölgede yedi güzel adam kütüphanesi. Başkanımızla istişare ettik. Dedik ki biz kütüphane kuracağız, kitap toplayacağız. Bize kitap toplamak için kumbara temin edebilir misiniz? Detayları paylaşınca Selim Başkanımız dedi ki çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Kitap toplamayla falan uğraşmayın. Bu gençlerin hangi kitapları okumalarına ihtiyaç var bunlar neyi okumalı siz bana o kitapların listesini getirin tümüyle sıfır, yeni kitapları biz temin edelim dedi. Listeleri üzerinde çalışıldı, şu kitap mutlaka olmalı bu kitap mutlaka okunmalı gençlerimiz bu şairimizle yazarımızla mutlaka tanışmalı dediğimiz yaklaşık bin’e yakın kitap’ımızı seçtik. Eksiklerimiz var tamamlayacağız onda sıkıntımız yok. Bizim içimize sindi kitaplarıyla, tasarımıyla emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah burada kalan öğrencilerimize faydalı olur. Medeniyet ufkumuz olan abidevi yazarlarımızla şairlerimizle gençlerimizin tanışmasına vesile olur” şeklinde konuştu.

“Güzel adamların yetişmesini sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum” Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, Yedi Güzel Adam Kütüphanesi’nde güzel nesillerin yetişmesini sağlayacaklarına inandıklarını ifade ederek, “Ben de ünlü mimar, şehir plancısı Turgut Cansever’in bir sözüyle sözlerime başlamak istiyorum. Turgut Cansever hocamız diyor ki ’şehirleri imar edebilirsiniz ama şehirleri imar ederken şehirlerin içerisindeki nesilleri ihmal ederseniz imar ettiğiniz şehirleri, ihmal ettiğiniz nesiller zaman gelir tahrip eder’ diyor. Şehirleri ne kadar imar edersek edelim eğer nesillerimize ilişkin olarak bu gelişimleri noktasındaki gerekli titizliği gösteremezsek fiziki mekanın hiç bir anlamı yok. Amacına da ulaşması mümkün değil. Bizler gerçekten Bilecik’te bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz ve bu çerçeve içerisinde fiziki mekanları oluştururken yaptığımız çalışmaları her yıl mutlaka özel bir eğitim öğretim projesini hayatiyete kazandırıyoruz. İşte onlardan birisi de çok değerli Ahmet kardeşim geldiğinde böyle güzel bir haberi verdi. Zaten içimizde var olan heyecanı tetikledi ve birlik beraberlik içerisinde her şeyin en güzelinin olacağına inanıyoruz. Yedi Güzel Adam kütüphanemizde yüzlerce, binlerce güzel adamların yetişmesini sağlayacağımızı canı gönülden inanıyorum ben" ifadelerini kullandı.

“Bilecik belirlediğimiz ilk illerden birisi” Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, Yedi Güzel Adam Kütüphanesi’nin 81 ilde açılmasında belirledikleri ilk ilin Bilecik olduğunu söyleyerek, “Cahit Zarifoğlu yedi güzel adam demişti. Yediden yetmişe herkesin benimsediği ve birçok esere okula, caddeye, imarethaneye verilen Türkiye’nin kıymetleri hakkında. Onlar ufuklarıyla, yerli milli duruşlarıyla ortaya koydukları mefkureleriyle hakikaten neslin imarı, inşası medeniyetin yeniden ihası noktasında çok önemli bir işler gördüler. Hayatta olanlar görmeye devam ediyorlar. Allah uzun ömürler versin diyorum. Eğitim Bir-Sen olarak biz 92’de yola çıkmış dolayısıyla 26 yılı geride bırakmış yarım asra yürüyen konfederasyon bünyesinde 11 hizmet koluyla Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve bütün hizmet kollarına yetkisiyle 5 milyon 100 bin insanın milli gelirden alacağı payı iki yılda bir belirlemek üzere kamu görevli sendikaları heyet başkanlığını yürüten büyük bir kapasitedeyiz. İşimiz özelde üyenin ekonomik sosyal aktivitesi genelde ülkenin demokrasinin ilerlemesi ham demokrasinin tam demokrasi olması ülkenin vesayet sarmalından çıkarak kendi nefes alabileceği iklimi sunması evresel anlamda dünyanın neresinde mazlum mağdur varsa onun kendi ülke içerisinde sorumluluk alması. Onların sesi soluğu olma noktasında bir misyonun temsilcileriyiz. Yedi bölgede yedi ilde başlayalım dedik ama yedi ili çoktan aştığımız için 81 ili hedefleyerek her gün bir ilde bir kütüphane açılışı yaparak bu anlamda bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiğimiz faaliyetlerimizden birisi. Bilecik bu anlamda ilk belirlediğimiz illerdendi. Onun açılışını yapıyoruz” dedi.

“İşimiz sadece kütüphane açmak değil, mesleğe ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirmek”

Yalçın, işlerinin sadece kütüphane açmak olmadığını, eğitim kitlesi olarak mesleğe ilişkin sorumluluğu yerine getirmek olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

"Sadece işimiz kütüphane açmak değil, eğitim kitlesi olarak bu mesleğe ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirmek için şu an 81 ile yaygın bir çalışmayı yürütüyoruz. Maksadımız kitapla buluşturmak, öğretmenle aynı ortamda buluşturup oturup beraber kitap kritikleri yaparak, fikir alışverişinde bulunarak, yazmaya teşvik ederek öğrencilerle nasıl bir çalışma konsepti belirleyebiliriz, nasıl bir projeyi hayata geçirebiliriz diye düşündük. 100 öğretmen her öğretmene 10 öğrenciyle bin öğrenci üzerinden bir çalışma bu yıl Türkiye geneline yayıldı ve 43 bin öğrenci şu an bu çalışmanın bir fiil içinde kimi 6 kitap okudu kimi 5 kitap okudu. Bu sene çok daha geniş hacimlere ulaşacak 250 bin sayısını çıkabilecek bir kapasiteyi planlıyoruz.”

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesi ve duaların edilmesinin ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.