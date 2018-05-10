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Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Küplü yönetimindeki 38 GR 565 plakalı kamyon, Tangut Vural idaresindeki 10 Z 6274 plakalı otomobil, Yalçın Çakır yönetimindeki 11 AY 914 plakalı otomobil ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 J 7431 otomobil, Gazipaşa Mahallesi Atatürk bulvarında çarpıştı.

Zincirleme kaza sonucu 10 Z 6274 plakalı otomobilde bulunan Hayriye Pulat (68) ve Selma Pulat (43) ile 48 J 7431 plakalı araçta bulunan Rabia Zehra Ay (4), yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Bilecik Kaza

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