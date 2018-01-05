HABER

Bilecik'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 01:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Esnaf, sanayici, meslek odası ve STK yöneticileri ile memurlardan oluşan 55 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Sanıklardan 37'sine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi - Eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uzun, 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 43'ü tutuklu 55 sanıktan 37'si, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esnaf, sanayici, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ile memurlardan oluşan sanıkları, avukatları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı ve haklarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tacettin Durmaz 2 yıl 1 ay, Selami Kurnaz, Habip Karabektaş, İlhami Soydan, Hamza Güven, Medeni Ormancı, Fedai Balta, Mehmet Yalçın, Abdullah Duymaz, Kurtuluş Atak, Bora Balta, Recep Koral, Murat Korkut, Murat Köprülü ve Faruk Keçeci 6 yıl 3'er ay, Bülent Balcı, Osman Keleş, Kenan Çiftçi ve İsmail Kılıç 7 yıl 6'şar ay, Muhammet Şahin, Zafer Keleş, Cihan Saral ve Adem Altunsoy 8 yıl 3 ay 15'er gün, Abbas Özdemir, Göksel Balcı, Metin Yücel, Zekeriya Mert, Selim Demiralp, Veli Arısoyve Yusuf Çağlar ise 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırıldı.

Eski Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun, Ahmet Keskin ve Sezai Karadağ'ı 9 yıl 4 ay 15'er gün, Zakir Er'i 10 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız dışında hapis cezasına çarptırılan 34 sanığın, cezaları onanıncaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, C.U'nun "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan beraatini, ayrıca A.D, E.A, O.N.A, R.G, N.U, O.S, K.M.S, F.C, D.A, M.Ö, S.B, Ö.S, L.M, G.C, R.K, A.U. ve S.B'nin dosyalarının ayrılarak başka bir esas numarasıyla yargılanmalarına devam edilmesini de kararlaştırdı.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Abbas Özdemir'in "ByLock" yüklü telefon hattını kullandığı yönünde şüphe uyanan eşi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İlginizi Çekebilir

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

AK Parti hakkında bomba iddia

AK Parti hakkında bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.