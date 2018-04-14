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Bilecik’ten Afrin’e zeytin dalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile Afrin’deki vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla nakdi yardım çalışması başlatıldı.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Milletimiz ve devletimiz her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuştur.

Bilecik’ten Afrin’e zeytin dalı

Bilecik Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile Afrin’deki vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla nakdi yardım çalışması başlatıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Milletimiz ve devletimiz her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuştur. Tarihin her yüzyılında dünyaya hak, adalet ve medeniyet dağıttığı gibi yardımlaşma ve dayanışma duygularını da ön planda tutan ecdadımıza yakışır bir şekilde bizler de Bilecik olarak anlamlı bir çalışmayı başlattık. Dün ecdadımız, yardıma muhtaç olan her insana dini, dili ve ırkına bakmaksızın el uzatmıştır. Bizler de bugün onlara yakışır bir şekilde Afrin’deki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme adına ’Bilecik’ten Afrin’e Zeytin Dalı’ adı altında bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu kampanya kapsamında belirtilen hesap numaralarına gerekli nakdi yardımları yapabileceklerdir. Bütün hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya katkı sunmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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