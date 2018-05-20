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Bileyici Hasan ustanın dünyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

82 yaşındaki Hasan Gündüz, Elazığ'da eşinin vefatının ardından 7 metrekarelik dükkanında vakit geçirerek hayata bağlandı - Gündüz: - "Çok mutluyum, canım sağ kaldığı müddetçe burada olacağım" - "Benim dünyam bu küçük dükkanım"

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ'da yaşayan ve 24 yıl önce çok sevdiği eşini kaybeden 82 yaşındaki Hasan Gündüz, 7 metrekarelik dükkanı sayesinde yaşama tutunuyor.

Elazığ'da Sakarya Caddesi'nde küçük dükkanında testere, pense, kerpeten bileyen Gündüz, ev anahtarları da üretiyor. 1994 yılında çok sevdiği eşini kaybeden Gündüz, o günden sonra kendini tamamıyla mesleğine ve dükkanına adadı.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden 40 yıl önce emekli olduktan sonra bilemecilik işine başlayan Gündüz, tek kişinin sığabildiği dükkanı ile hayata tutunuyor.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 çocuk ve 13 torun sahibi olduğunu belirterek, emekli olduktan sonra bileyicilik mesleğini öğrendiğini, 40 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Eşini 1994 yılında kaybettiğini, onun ölümüyle moralinin ve düzeninin bozulduğunu kaydeden Gündüz, eşiyle yaşadığı günleri unutamadığını belirtti.

"Rahmetli eşim sağ olsaydı, pazar günleri bahçelere ve arabayla göle giderdik. Şimdi kızlarım ve oğullarım 'baba gel gidelim pikniğe' diyor ama içimden gelmiyor. Sanki damarlarımdaki kanlar çekilmiş. Eşimden sonra neşem ve her şeyim kırılıp gitti. Eşime söz vermiştim, evlenmeyeceğim diye. Eşimi kaybettikten sonra evlenmedim."

Eşine olan özlemini dükkanı ile gidermeye çalıştığını, dükkanı sayesinde yaşama yeniden tutunduğunu anlatan Gündüz, "Çok mutluyum, canım sağ kaldığı müddetçe burada olacağım. Burası beni oyalıyor. Benim dünyam bu küçük dükkanım." diye konuştu.

Gündüz, dükkanın küçük olmasına rağmen işlerini yürütebildiğini anlatarak, ilerleyen yaşına rağmen çalışmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Oğlu İbrahim Gündüz de babasının, annesinin ölümünden sonra kendisi tamamıyla işini adadığını dile getirdi.

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Elazığ Hasan Gündüz

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