Bileyicilerin çarkları dönmeye başladı

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ve vatandaşların bıçakçıların yolunu tuttuğunu belirten Çetin, "Her yıl bu zamanlar işlerimiz yoğunlaşıyor. Eskiden ömürlük bıçaklar vardı, şimdi her gün yeni yeni bıçaklar yapılıyor. Fabrikasyon üretim olunca kalite de düşüyor ancak Kurban Bayramı'nda kasapların bıçağı sağlam olmalıdır. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli. Bayrama hemen hemen on gün kaldı. Vatandaşlara tavsiyemiz bıçak bakım işini son güne bırakmamalıdır." diye konuştu.

Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu anlatan Çetin, "Baba mesleğini devam ettiriyorum. Bu küçük dükkanda 50 yılı aşkındır tezgahta bıçak biliyorum. Bu dükkanın hem çırağı hem ustası oldum ancak bu dönemde çırak yetişmiyor, çırak bulamıyoruz." dedi.

- "Son günü beklemesinler"

Bıçak ustası Basri İlktan da hem vatandaşların hem de kasapların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "Yoğunluğumuz şimdiden başladı. Bayrama az bir süre kaldı. Vatandaşlarımız bıçak biletmek için son günleri beklemesinler." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Tezcan da kurban kesimi ve pay etmek için sağlam ve keskin bıçağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Her yıl bayram yaklaşmadan bıçakçıya gelerek bıçaklarımızı elden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

