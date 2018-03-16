İSTANBUL (AA) - Bilfen Yayın Grubu, "CNR 5'inci Uluslararası Kitap Fuarı"nda yerini alarak, hazırladığı yayınları eğitim dünyası ile buluşturdu.
Bilfen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilfen Yayın Grubu, Türkiye'nin 81 ilinde 450'yi aşkın bayisi ve okul öncesi dönemden üniversite hazırlığa kadar her kademede hazırladığı yayınlarını CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nda sergiledi.
Açıklamada, geçtiğimiz senelerde yüzde 93'lük soru isabeti ile sınavlara hazırlıkta öğrencilerin temel kaynağı olan Bilfen Yayın Grubu, konu anlatımlı kitapları, testleri ve açık uçlu sorulardan oluşan zengin yardımcı kaynakları ile başarı grafiğini her geçen gün artırdığını bildirdi.
Bilfen Yayın Grubu bünyesinde yer alan Netbil ve Bilfen Yayıncılık'ın, farklı kademelerde sunduğu zengin eğitim-öğretim kaynakları fuar kapsamında stantlarda yerini alırken, fuarda Bilfen Yayıncılık kaynaklarından lise düzeyindeki Soru Bankaları ve Tam Ölçme Kitapları, Netbil Yayıncılık kaynaklarından ise ortaokul düzeyinde Tüm Dersler Soru Bankası ve Seyir Defterleri büyük ilgi gördü.
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