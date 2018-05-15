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Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Candan Erçetin ile aynı sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Bilfen Ortaokullarının 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, geleneksel yıl sonu konseri kapsamında sanatçı Candan Erçetin ile birbirinden güzel parçaları seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Bilfen Ortaokullarının İstanbul içi ve dışı tüm kampüslerinden ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, sanatçı Candan Erçetin ile aynı sahneyi paylaştı.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro, geleneksel yıl sonu konseri kapsamında Candan Erçetin ile birbirinden güzel parçaları seslendirdi.

Öğrencilerin keman, gitar, flüt, klarnet, obua, orff, korno ve çello performansı sergilediği gecede, perde, orkestranın çaldığı "Game of Thrones" adlı parçayla açıldı. Konser programında, Candan Erçetin ve Bilfen öğrencilerinin beraber seslendirdikleri "Hit The Road Jack" ve "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkıları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bilfen müzik öğretmeni ve sanatçı Eda Özülkü, seslendirdiği "Sessiz Gemi" şarkısıyla geceye renk katarken, Erçetin de Anadolu'dan Balkanlara uzanan repertuvarının yanı sıra "Elbette", "Melek", "Meğer", "Bahane" ve "Vay Halime" isimli dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

Erçetin'in seslendirdiği şarkılara, enstrümanları ve sesleri ile eşlik eden öğrenciler, konserin finalini ise "Memleketim" şarkısıyla yaptı.

Daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertab Erener, Enrico Macias ve Nilüfer gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan öğrenciler, performanslarıyla izleyenlere güzel bir gece yaşattı.

- Göbeklitepe için bir imza da Candan Erçetin'den

Bu arada Bilfen Okulları, kültürel ve doğal mirasların korunması adına UNESCO ile yaptığı iş birliği neticesinde bugüne kadar birçok projeye imza attı.

Geçmiş yıllarda Efes ve Aphrodisias'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil olması için çalışmalar yapan Bilfen Okulları öğrencileri, bu yıl da Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Göbeklitepe'yi destekleme kararı aldı.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen, arkeolojik bir alan olan Göbeklitepe için poster çalışmaları, broşür hazırlıkları yapan ve imza kampanyası başlatan öğrenciler, geleneksel yıl sonu konserinde Candan Erçetin'den de imza aldı.

Gecede, asıl mesleğinin klasik arkeoloji olduğunu ve daha önce farklı antik kazılarda çalıştığını belirten Erçetin, "Böyle bir kampanyaya destek vermemek mümkün değil. Bu kampanyaya katılmaktan ve imzalamaktan büyük mutluluk ve onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Erçetin, orkestra ve koronun çalışmasına katkıda bulunan 70 müzik öğretmenine de teşekkürlerini iletti.

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