İSTANBUL (AA) - Bilfen Kayseri İlköğretim Kurumları'nda düzenlenen "Yaza Merhaba" konserinde öğrenciler, yetenekleriyle hem göze hem kulağa hitap etti.
Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Kayseri İlköğretim Kurumları "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.
Yazı şarkılarla karşılayan öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Etkinlik kapsamında 4'üncü sınıf koro öğrencilerinin seslendirdikleri şarkılara 5, 6 ve 7'nci sınıf orkestra öğrencileri enstrümanlarıyla eşlik etti. Gösterilerde ayrıca 2'inci, 3'üncü ve 5'inci sınıf öğrencilerinin yaptığı dans gösterisi de büyük beğeni topladı.
Geceye katılan sanatçı ve Bilfen Müzik Öğretmeni Eda Özülkü ile okulun müzik öğretmenleri, öğrencilerin repertuvarında yer alan "Yaşamak Ne Güzel Şey", "Lüküs Hayat", "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkılarına eşlik etti.
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