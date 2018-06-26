Bilfen’in LGS birincileri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Bilfen Ortaokulları’nın Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) başarıyla çıkan şampiyonları belli oldu.

Bilfen Ortaokulları, LGS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya LGS’de birinci olan Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencisi Elif Ceylan, Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Oktay Tuna Özdemir ve Bilfen Esenşehir Ortaokulu öğrencisi İlhan Can Ateş de katıldı.

Toplantıda konuşan Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, Bilfen Okulları’nda başarının bir gelenek olduğunu belirterek, “Geçen yıl 18 bin ortaokulun katıldığı TEOG sınav sonuçlarına göre 15 Bilfen Ortaokulu’nun tamamı Türkiye’deki ilk 20 okul arasında yer alarak büyük bir başarı elde etti. Bu yıl sınav sistemi değişse de sonuçlar şunu gösteriyor ki Bilfen’de başarı geleneği değişmedi.” diye konuştu.

Kayatürk, değişen sisteme çok hızlı bir şekilde entegre olarak öğrencileri sınava hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile başarılı bir LGS’yi geride bıraktık. Açıklanan 2018 LGS sonuçları ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu yıl ilk kez yapılan ve zorluk derecesi ile son yıllara damgasını vuran sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan 3 öğrencimiz var. Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencimiz Oktay Tuna Özdemir, Bilfen Esenşehir Ortaokulu öğrencimiz İlhan Can Ateş ve Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencimiz Elif Ceylan 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdılar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin yüzde 90’ı Türkiye’nin yüzde 1’lik diliminde yer almaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Türkiye’nin en seçkin liselerine yerleşeceklerinden hiç şüphemiz yok. Uyguladığımız eş zamanlı eğitim sistemimizin bir göstergesi olarak hem İstanbul’da bulunan okullarımızda hem de ortaokullarımızın bulunduğu Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerimizde öğrencilerimiz büyük başarı yakaladılar. Böylelikle kurduğumuz eğitim sistemimizle başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk.”