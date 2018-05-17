Bilfenli öğrenciler Tofaş Spor Kulübü oyuncularıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bursa Bilfen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Tofaş Spor Kulübü oyuncularından Samuel Mejia, Berkan Durmaz ve Efe Beşok'u ağırladı.

Bilfen Okullarından yapılan açıklamaya göre, bin 600'ü aşkın lisanslı sporcusu ile her yıl çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonalarında, il ve ilçe müsabakalarında yer alan Bilfen Okulları, spor alanındaki başarılı isimleri öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen etkinlikte Bursa Bilfen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Tofaş Spor Kulübü oyuncularından Samuel Mejia, Berkan Durmaz ve Efe Beşok'u ağırladı. Oyuncular; başarı hikayelerini Bilfenli öğrencilerle paylaşırken, Bilfen eğitim sistemi hakkında da detaylı bilgi alıp öğrencilere derslerinde eşlik etti.

- "Öğrencilerin İngilizce seviyelerinden çok etkilendim"

Küçük kemancılar tarafından okul lobisinde karşılanan oyuncular okulu gezerek Okul Müdürü Sinem Turan'dan kampüs hakkında bilgi aldı. 3.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine giren oyuncular hem öğrencilerle sohbet etti hem de İngilizce etkinliklerine katıldı.