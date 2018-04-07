ANIL KURU - İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, "Adeta kutlu bir doğum sancısı içindeki dünyada, bu geçiş sürecinde İslam dünyasında krizler, zulümler, engeller son derece arttı. Oysa bilgi çağında gelecek, İslam toplumlarının olacaktır. Burada öncülüğü yapması gereken de şüphesiz ilim ve fikir adamlarıdır." dedi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dünyasının önemli sorunlarından cehalete karşı, bilim adamlarının büyük sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

Müslüman düşünür ve bilim adamlarının, İslam coğrafyasındaki olumsuz hadiselere karşı ortak çaba içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Balcı, bu kapsamda başlattıkları "Yeni Türkiye" konferanslarıyla sadece Türkiye'yi değil dünyayı da değiştirmeyi hedefleyen büyük bir vizyonu ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Balcı, 2011 yılında kurulan AYBİR'in 2014'teki yönetim değişikliğiyle çalışmalarını hızlandırdığını dile getirerek, "AYBİR, dernekler kanununa tabi, özel statüye sahip, uluslararası üye alabilecek yapıda Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. İsmi gerçekten büyük ve önemli. Ayrıca 4 ülkede teşkilatımız var. Önümüzdeki dönemde etkinliğimiz artacak. Daha iyi olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.