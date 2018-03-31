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Bilgi evi öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi öğrenci ve eğitimcilerinin hazırladığı “Dostuma Sahip Çıkıyorum” etkinliği kapsamında düzenlenen kermesten elde edilen gelirle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak.Eyüpsultan’da gerçekleştirilen etkinlikte çocukların ve ailelerinin hazırladığı hediyelik eşya, yiyecek ve içecekler kermeste satışa sunuldu.

Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi öğrenci ve eğitimcilerinin hazırladığı “Dostuma Sahip Çıkıyorum” etkinliği kapsamında düzenlenen kermesten elde edilen gelirle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak.
Eyüpsultan’da gerçekleştirilen etkinlikte çocukların ve ailelerinin hazırladığı hediyelik eşya, yiyecek ve içecekler kermeste satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir ise hayvanların ihtiyacı için kullanılacak. Çocukların merhamet ve sorumluluk duygusunu açığa çıkarmayı, öğrencilere üretmeyi ve yardımlaşmayı öğretmeyi amaçlayan etkinlikte Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri sokak hayvanları ile ilgili konuşmalarının ardından Barış Manço’nun şarkılarını ve birçok şarkıyı hep beraber söyledi. Öğrenciler, sokak hayvanları için dileklerini yazdıkları kağıtları da balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktılar. Çocukların sokak hayvanlarıyla çekilmiş oldukları fotoğrafların bulunduğu sergi de açıldı.

“Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar”
Günün öneminden bahseden Düğmeciler Bilgi Evi Müdürü Tarık Kaylan, “Bugün Düğmeciler Bilgi Evi’nin sokak hayvanları için düzenlemiş olduğu etkinlikte beraberiz. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar. Kendilerine böyle bir şey yapacağımızı söylediğimizde büyük bir heves ve istekle bu işe giriştiler. Çok güzel şeyler de ürettiklerini düşünüyorum. Çocuklar inşallah merhametli yetişecekler ve kendisinin dışında hiçbir canlıya merhamet göstermeyenler de bu yeni yetişecek kuşağı görünce bir duracaklar, bir ’ne yapıyorum ben’ diyecek, ayağını denk alacak” dedi.
Etkinlikte görev alan Tuana Gül Orhan, “Herkese hayvanların önemini anlattık. Hayvanların nasıl sokağa atıldıklarını anlattık. Herkesi uyardık. Balon attım, dileğimi söyledim. Benim temennim gösteri merkezlerinde insanları eğlendirmek için hiçbir hayvanın özgürlüğü elinden alınmasın” ifadelerini kullandı.

“Bizler gibi onların da bir canı var”
Hayvanların da insanlarla eşit olduğunu belirten etkinliğin konuşmacılarından Betül Sude Topçu, “Bugün burada hayvanlar için bir konuşma ve kermes düzenlendi. Ben de bu kermeste konuşmacıydım. Hayvanların da bizler gibi duygusu olduğunu, hayvanların da ayrılık acısı çektiğini, üzüldüğünü ve sevindiğini seyircilere duyurdum. Onların da bilmesi gerektiğini biliyorum. Çünkü onlar da hayvanları seviyorlar ama kendilerine zarar vereceklerini düşünüyorlar. Aslında hayvanlar zararsız canlılardır. Bizler gibi onların da bir canı var. Onları lütfen öldürmeyelim” diye konuştu.

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