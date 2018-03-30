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Bilgi yarışmasında finale kalan okullar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Eğitime ve öğrencilere yönelik birçok çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede başlattığı okullararası bilgi yarışmasının yarı finali gerçekleştirildi.Gençlerin eğitimine destek vermek ve başarılarını ödüllendirmek için birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa genelinde tüm liselerin katılımı ile gerçekleştirdiği bilgi yarışmasında, Viranşehir Fen Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Özel Saraç İlgi Okulları, Ceylanpınar Fen Lisesi, Güneydoğu Yükseliş Anadolu Lisesi ile Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi finale katılmaya hak kazandı.

Bilgi yarışmasında finale kalan okullar belli oldu

Eğitime ve öğrencilere yönelik birçok çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede başlattığı okullararası bilgi yarışmasının yarı finali gerçekleştirildi.
Gençlerin eğitimine destek vermek ve başarılarını ödüllendirmek için birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa genelinde tüm liselerin katılımı ile gerçekleştirdiği bilgi yarışmasında, Viranşehir Fen Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Özel Saraç İlgi Okulları, Ceylanpınar Fen Lisesi, Güneydoğu Yükseliş Anadolu Lisesi ile Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi finale katılmaya hak kazandı. Milli Eğitim Konferans salonunda gerçekleşen yarışmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Şuurlu bir gençliğin önemine değinen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Necip Fazıl derki bir gençlik madde bende, aslı bana ait şuurlu bir gençlik yani bu milletin değerleri bu vatanın toprağı bana emanet şuurlu ile bir gençlik. Bu topraklarda oturan, Anadolu topraklarına sahip olanlar yere sağlam basmak, birbirine sıkıca kenetlenmek zorundadır. Şuan ülkemiz 100 yıl öncesine göre daha ağır şartlar altındadır, bunu iyi okuyamazsanız, geleceği göremez ve geleceğe hükmedemezseniz olmaz. Bu ülkede yaşıyorsak sağcı da, solcu da, Alevi de, Sünni, Kürt, Türk, Laz da olsak ortak gayemiz vatan olmalıdır. Bu milletin, ümmetin çocukları Çanakkale de birleşmiş ve orada şehit olmuşlardır. Bu yüzden gençler daha çok çalışmak, gecenizi gündüzünüze katmak zorundasınız. Şanlı bayrak üzerinde milletin, ümmetin evlatlarının kanı bulunmaktadır o yüzden bu şanlı bayrağı başımızın üstünde geleceğe taşımak ve istikbale bu milletin mührünü vurmak zorundayız” diye konuştu.

Bilgi yarışmasında finale kalan okullar belli oldu

Bilgi yarışmasında finale kalan okullar belli oldu

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