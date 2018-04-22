Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün, 2017-2018 yılları içerisinde uluslararası değerlendirmeyle dünyada ilk binde yer alıp, 2017’de eğitim ihracatında Orta Doğu Teknik Üniversitenin ardından Türkiye ikinci olarak artık kendini göstermeye başladığını söyledi.
OMÜ Tiyatro Topluluğu’nun eski ve yeni üyeleri OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi. Rektörlükçe düzenlenen kahvaltı programında; OMÜ Geleneksel 24. Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında farklı şehirlerden Samsun’a gelen OMÜ’nün eski tiyatrocuları, üniversitede halen farklı bölümlerde öğrenim hayatlarına devam eden yeni tiyatrocu gençlerle tanışıp kaynaşma fırsatı buldu. Kahvaltıda, programın anlamı dolayısıyla tiyatro oyuncularına seslenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç mezun ve mevcut öğrencilere önem verdiklerini belirterek, "Mezunlarımızın üniversitemizin tanıtımında, bilinmesinde ve saygınlık kazanmasında önemli ve değerli bir rolleri olduğunu biliyoruz. Bundan ötürü mezunlarımızla irtibatımızı koparmamak için Mezunlar Koordinatörlüğümüz faaliyet gösteriyor. Biz yönetim olarak da bu ilişkinin ve diyalogun canlı kalması ve mezunlarımızın üniversitemizin adını daha yukarılara taşıması için çaba gösteriyoruz" dedi.
"OMÜ artık kendini göstermeye başladı"
OMÜ mensubu tiyatrocuları üniversitedeki değişim ve dönüşüm hakkında bilgilendiren Rektör Bilgiç; OMÜ’nün, 2017-2018 yılları içerisinde uluslararası değerlendirmeyle dünyada ilk binde yer alıp, 2017’de eğitim ihracatında Orta Doğu Teknik Üniversitenin ardından Türkiye ikinci olarak artık kendini göstermeye başladığını vurguladı. Rektör Bilgiç, diğer yandan üniversite- şehir buluşması adına da önemli iş birliklerinin sağlandığını dile getirdi.
"Üniversitelerimiz dünya çapında isimlerinin anılacağı başarıları elde etmeli"
Rektör Bilgiç bütün bu çalışmaların da semeresini almaya başladıklarını belirterek, "Üniversitelerin, sadece öğrencilerin diploma alıp gittiği yerler olmaktan çıkması gerektiğinin farkında ve bilincindeyiz. Çok büyük yatırımlarla kurulan bu eğitim yuvalarının, ülkemizin gelişmesinde aktif ve belirleyici bir konuma sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki gelişmiş bütün ülkelerin üniversiteleri aynı zamanda o ülkelerin en güçlü kurumlarıdır. Türkiye’de üniversiteler sayı ve fiziki imkanlar bakımında belli bir doygunluğa ulaştı. Malumunuz, 10-15 yeni üniversite daha geliyor. Tabii bu doygunluk, artık üniversitelerimizin tümünün dünya çapında da isimlerinin anılacağı başarıları elde etmesini zorunlu kılmakta. Biz de bu minvalde üniversite olarak bütün dallara uygulamayı düşündüğümüz ’iş yeri eğitimi’ programını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu program önce isteğe bağlı olacak, sonrasında mecburi hale gelecek. Öğrencilerimiz 1 yarıyıllarını sahada kredilendirilmiş bir eğitimin parçası olarak geçirecekler" diye konuştu.
"Üniversitemizin önemi aynı zamanda mezunlarımızın toplum tarafından takdir edilmesiyle büyüyecektir"
Mezunların başarılarının OMÜ’ye pozitif yansımaları olacağını kaydeden Rektör Bilgiç şunları söyledi: "Mezunlarımız ne kadar başarılı olurlarsa, mensubu oldukları kurumu ne kadar çok severlerse bizlerin buradaki çaba ve çalışmaları da o kadar karşılık bulacaktır. Siz sevgili mezunlarımızın bu anlamda Üniversitenizle olan bağınızı sürdürmenizi istiyoruz. OMÜ’nün; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve ilk adımlarının gerçekleştiği Samsun gibi değerli ve simge bir şehirde bulunması zaten başlı başına bir önem arz ediyor. 43 yıllık mazisiyle ön plana çıkan Üniversitemizin önemi, aynı zamanda mezunlarımızın toplum tarafından kabul ve takdir edilmesiyle büyüyecektir. Aynı şekilde, farklı alanlardaki mezunlarımız bulunduğu yörede, bölgede beğenilip tercih ediliyorsa bu durum OMÜ’nün takdir görmesi demektir. Bu, bir yandan da güçlü bir üniversitenin güçlü nesiller yetiştirmesine vesile olacaktır. İnşallah mezunlar günümüzde de sizleri tekrar aramızda görürüz."
Topluluk 30 yıldır köy ve kasabalarda çocukları tiyatro ile buluşturuyor
Kahvaltıda mezunlar da 10 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en üretken topluluklarından olan OMÜ Tiyatro Topluluğu’nun çocuk tiyatroları ile de ön plana çıktığını ve köy ve kasabalarda 30 yıldır çocukları tiyatro ile buluşturduğuna vurgu yaparak üniversite yönetiminin göstermiş olduğu alaka ve vermiş olduğu destek için Rektör Bilgiç’e şükranlarını sundular.
Güzel Sanatlar Kampüsü’nde başlayan OMÜ Geleneksel 24. Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında Tiyatro Topluluğunun Fanus adlı oyunu da sanatseverlere hitap edecek. Kahvaltı programın ardından mezunlar, Rektör Bilgiç ve programa katılan diğer yetkililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken Rektör Bilgiç’i oyunlarına davet ettiler.
Rektörlük yemekhanesinde gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile OMÜ mensubu eski ve yeni nesil genç tiyatro oyuncuları katıldı.
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