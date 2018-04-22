Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün, 2017-2018 yılları içerisinde uluslararası değerlendirmeyle dünyada ilk binde yer alıp, 2017’de eğitim ihracatında Orta Doğu Teknik Üniversitenin ardından Türkiye ikinci olarak artık kendini göstermeye başladığını söyledi. OMÜ Tiyatro Topluluğu’nun eski ve yeni üyeleri OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi. Rektörlükçe düzenlenen kahvaltı programında; OMÜ Geleneksel 24. Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında farklı şehirlerden Samsun’a gelen OMÜ’nün eski tiyatrocuları, üniversitede halen farklı bölümlerde öğrenim hayatlarına devam eden yeni tiyatrocu gençlerle tanışıp kaynaşma fırsatı buldu. Kahvaltıda, programın anlamı dolayısıyla tiyatro oyuncularına seslenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç mezun ve mevcut öğrencilere önem verdiklerini belirterek, "Mezunlarımızın üniversitemizin tanıtımında, bilinmesinde ve saygınlık kazanmasında önemli ve değerli bir rolleri olduğunu biliyoruz. Bundan ötürü mezunlarımızla irtibatımızı koparmamak için Mezunlar Koordinatörlüğümüz faaliyet gösteriyor. Biz yönetim olarak da bu ilişkinin ve diyalogun canlı kalması ve mezunlarımızın üniversitemizin adını daha yukarılara taşıması için çaba gösteriyoruz" dedi.

"OMÜ artık kendini göstermeye başladı"

OMÜ mensubu tiyatrocuları üniversitedeki değişim ve dönüşüm hakkında bilgilendiren Rektör Bilgiç; OMÜ’nün, 2017-2018 yılları içerisinde uluslararası değerlendirmeyle dünyada ilk binde yer alıp, 2017’de eğitim ihracatında Orta Doğu Teknik Üniversitenin ardından Türkiye ikinci olarak artık kendini göstermeye başladığını vurguladı. Rektör Bilgiç, diğer yandan üniversite- şehir buluşması adına da önemli iş birliklerinin sağlandığını dile getirdi.

"Üniversitelerimiz dünya çapında isimlerinin anılacağı başarıları elde etmeli"

Rektör Bilgiç bütün bu çalışmaların da semeresini almaya başladıklarını belirterek, "Üniversitelerin, sadece öğrencilerin diploma alıp gittiği yerler olmaktan çıkması gerektiğinin farkında ve bilincindeyiz. Çok büyük yatırımlarla kurulan bu eğitim yuvalarının, ülkemizin gelişmesinde aktif ve belirleyici bir konuma sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki gelişmiş bütün ülkelerin üniversiteleri aynı zamanda o ülkelerin en güçlü kurumlarıdır. Türkiye’de üniversiteler sayı ve fiziki imkanlar bakımında belli bir doygunluğa ulaştı. Malumunuz, 10-15 yeni üniversite daha geliyor. Tabii bu doygunluk, artık üniversitelerimizin tümünün dünya çapında da isimlerinin anılacağı başarıları elde etmesini zorunlu kılmakta. Biz de bu minvalde üniversite olarak bütün dallara uygulamayı düşündüğümüz ’iş yeri eğitimi’ programını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu program önce isteğe bağlı olacak, sonrasında mecburi hale gelecek. Öğrencilerimiz 1 yarıyıllarını sahada kredilendirilmiş bir eğitimin parçası olarak geçirecekler" diye konuştu.