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Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, örgütün "milli eğitim yapılanması" içerisinde "atamalardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu bulundu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık eski öğretmen hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu tespit edildi.

FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içerisinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç'un, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen raporda, dizüstü bilgisayarın 320 gigabayt kapasiteli hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz videoları ile çocuk pornosu bulunduğu kaydedildi.

Raporda, deliller arasında yer alan flaş bellekte ise Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin abone listesinin bulunduğu belirtildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi, suç duyurusunu zorunlu hale getiren ilgili yasa doğrultusunda, elde edilen delillerle sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tunç hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da ayrıca dava açılacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Gaziantep Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dinde yeri var BADEMLEME haaa
Fetönün kirli yüzü
Oraya yerlestirme vardir. Kimse inanmaz
bunlarda herşey var
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