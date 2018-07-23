"Bilgisayarınız kripto para üretiminde kullanılıyor olabilir"

"Son aylarda karşılaştığımız bazı olaylarda ise siber suçluların, kuruluşlara ait işlemci gücünü kripto para madenciliğinde kullandıklarını görüyoruz. Kamu ve özel sektörde son 6 ayda 10'dan fazla olaya bizzat şahit oldum. Suçlu veya zararlı yazılım, ele geçirdiği bir sistem üzerine kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir yazılım yükleyip, sistemin işlemci kaynaklarını bu amaçla sömürmektedir. Bunu yaparken dosyaları bozmadığı, veri ifşa etmediği için de tespit etmek oldukça zor oluyor. Olaylardan birinde kripto para madenciliği yapan yazılım, sadece kuruluş içerisinde kullanılan bir uygulama sunucusuna bulaşmıştı ve durum kullanıcıların 'sistem yavaşladı' şikayetleri üzerine ortaya çıkmıştı."

İnternet bant genişliği ve DNS sunucularının, başka hedeflere yönelik hizmet dışı bırakma (DoS/DDoS) saldırılarında kullanılabildiğine dikkati çeken Başaran, şöyle devam etti:

GAZİANTEP (AA) - Bilişim sistemleri ya da internet erişimi bulunan mobil cihazlara gizlice yüklenen zararlı yazılımların, bilgisayar ve akıllı telefonların işlemcilerini kripto para madenciliğinde kullanabileceği bildirildi.

Başaran, bu tür olaylarda saldırı zincirinin oldukça basit bir şekilde kurgulandığına dikkati çekerek, "Siber suçlu veya zararlı yazılım, internete açık bir sunucu üzerindeki açıktan faydalanarak sunucuyu ele geçiriyor ve buraya kripto para madenciliği yapan bir yazılım yüklüyor. Çalışmaya başlayan yazılım, üzerinde kurulduğu sistemin işlemcisinin önemli bir kısmını sömürmeye başlıyor." dedi.

Bunun biraz farklı bir versiyonunun şubat ayında gündeme geldiğini ve kurbanın tarayıcısının kripto para madenciliği için kullanıldığının tespit edildiğini vurgulayan Başaran, dizi izlemek için girilen bir sitenin, bilgisayarın kaynaklarını "Monero" veya benzeri bir kripto para biriminin madenciliğini yapmak için kullanabileceğini kaydetti.

- Cep telefonları da tehlikede

Başaran, bunu yapabilecek internet sitelerinin nerede karşınıza çıkacağının belli olmadığını dile getirerek, yazılım aramak için kullanılan sitelerden, otomobil üreticilerinin sitelerine kadar geniş bir yelpazede bu tür olayların görülebildiğini anlattı.