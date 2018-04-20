Bilim merkezinde, bilim atölyesi açıldı

Elazığ Bilim Merkezinde, içerisinde dünyanın en büyük denge tünelinin de yer aldığı bilim atölyesi açıldı.

Elazığ’da İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezinde “TÜBİTAK 4003 Bilim Merkezi Destek Programı” kapsamında kurulan "Bilim Atölyesi" açıldı. Atölyede 15 farklı teknolojik ürün sergilendi. Atölyenin açılışını Vali Yardımcısı Mustafa Gül ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu öğrencilerle birlikte yaptı. Dünyanın en büyük denge tünelinin de yer aldığı atölyeyi, protokol üyeleri öğrencilerle gezerek denedi.

Bilim merkezine TUBİTAK’tan 3 milyon TL değerinde proje karşılığında kaynak sağladığını ifade eden Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Bunun birinci dilimi olan 680 bin liralık kaynakla şuan içerisinde bulunduğumuz yeni üniteler yapılmış durumda. Bu birimlerin içinde dünyanın en büyük denge tüneli var. Aynı zamanda daha önce Türkiye’de yapılmayan ve bulunmayan bazı çocukların gezebileceği üniteler var. Bütün Elazığlıları ve öğrencilerimizi buraya gezmeye davet ediyorum” dedi.

Bilim merkezlerinin Türkiye’de 5 tane olduğunu belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise , “Bunlardan 4 tanesi büyükşehir belediyelerinde bir tanesi ise Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde çalışıyor. Burada geçmiş yıllarda yaptığımız gibi öğrencilerimizi ve okullarımızı gezi ve eğitim programlarına alıyoruz. Bugün bilim merkezimize yeni bir stant açtık. Yeni bir katkı sağladık. TUBİTAK ile yaptığımız proje ilişkisinden sonra bir kısmı sadece Türkiye’de olan üniteleri ilimize getirdik. Öğrencilerimizin kitap ve kağıt üzerinde göremedikleri veya teorisini görüp uygulamasını hayal edemedikleri konuları burada tepkilerle, denemelerle ve makinelerin gücü ile onlara göstermeye çalışıyoruz. Buda Elazığ’ın eğitimine,bilimine ve bakışına çok ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.