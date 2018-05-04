Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik:

"Şimdi zırhlı personel taşıyıcıları yapıyoruz. Yurt dışına da satmak istiyoruz bunları. Eğer işi yapamamışsak ve hala o konuda eksiğimiz varsa, eksiğimizi biliyorlarsa, o eksiği bize parayla bile satmıyorlar. Verseler bile 'Siz bunu satamazsınız' diyorlar. 'Bundan size kazandırmayız' diyorlar. Bugünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şunu gördük. Biz, kendisine yeten, ülkesinin geleceğini düşünen, çalışan, bütün insanlığa faydalı olmayı ve doğruları sunan yeni bir konsepti bütün dünyaya yayalım dedik."

- "Yurt dışına da ihraç ediyoruz"

Yerli İHA'ların yapılmasıyla ilgili çabaladıklarını dile getiren Hasan Ali Çelik, "Şu anda yüzde 95'e yakın insansız hava araçları yapmak durumuna geldik çok şükür. Artık savunma amaçlı, ordumuzun, emniyetimizin bütün ihtiyaçlarında kullanılabilecek ve uluslararası pazarlarda da satılır hale geldi. Yurt dışına da ihraç ediyoruz bunları. Yazılımı dahil her şeyi bizim. O yüzden eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'ye baktığınızda çok yeni şeylerin olduğunu göreceksiniz. Bir hedefiniz yoksa nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Bir hedef var ve bu hedefe gitmek için de çabalamak lazım." diye konuştu.

Konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, TÜGVA Siirt Temsilcisi İbrahim Ethem Göztok ve öğrenciler katıldı.

