HABER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

"Şu anda yüzde 95'e yakın insansız hava araçları yapma durumuna geldik. Artık savunma amaçlı, ordumuzun ve emniyetimizin bütün ihtiyaçlarında kullanılabilecek"

SİİRT (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Şu anda yüzde 95'e yakın insansız hava araçları yapma durumuna geldik. Artık savunma amaçlı, ordumuzun ve emniyetimizin bütün ihtiyaçlarında kullanılabilecek." dedi.

Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt Temsilciliğince, TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Türkiye'de Bilim ve Teknoloji" konferansına katıldı.

Konferansta konuşan Hasan Ali Çelik, Türkiye'nin geçmişte dünyadaki bazı ülkelerin yaptığı insansız hava araçlarını kullandığını söyledi.

İnsansız hava araçlarını terörle mücadelede, ordunun ve emniyetin ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanmaya başladıklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi zırhlı personel taşıyıcıları yapıyoruz. Yurt dışına da satmak istiyoruz bunları. Eğer işi yapamamışsak ve hala o konuda eksiğimiz varsa, eksiğimizi biliyorlarsa, o eksiği bize parayla bile satmıyorlar. Verseler bile 'Siz bunu satamazsınız' diyorlar. 'Bundan size kazandırmayız' diyorlar. Bugünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şunu gördük. Biz, kendisine yeten, ülkesinin geleceğini düşünen, çalışan, bütün insanlığa faydalı olmayı ve doğruları sunan yeni bir konsepti bütün dünyaya yayalım dedik."

- "Yurt dışına da ihraç ediyoruz"

Yerli İHA'ların yapılmasıyla ilgili çabaladıklarını dile getiren Hasan Ali Çelik, "Şu anda yüzde 95'e yakın insansız hava araçları yapmak durumuna geldik çok şükür. Artık savunma amaçlı, ordumuzun, emniyetimizin bütün ihtiyaçlarında kullanılabilecek ve uluslararası pazarlarda da satılır hale geldi. Yurt dışına da ihraç ediyoruz bunları. Yazılımı dahil her şeyi bizim. O yüzden eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'ye baktığınızda çok yeni şeylerin olduğunu göreceksiniz. Bir hedefiniz yoksa nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Bir hedef var ve bu hedefe gitmek için de çabalamak lazım." diye konuştu.

Konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, TÜGVA Siirt Temsilcisi İbrahim Ethem Göztok ve öğrenciler katıldı.

Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
Çukur dizisi gerçek oldu!Çukur dizisi gerçek oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik Siirt Türkiye Gençlik Vakfı Yeni Türkiye'de Bilim ve Teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

İlginizi Çekebilir

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.