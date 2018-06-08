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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başladık. ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başladık. ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak."


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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

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