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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "(Yerli otomobil) Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "(Yerli otomobil) Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Faruk özlü yerli otomobil

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