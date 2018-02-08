Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

MANİSA (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yılın ilk 6 ayında Ar-Ge merkezi sayısını bine çıkaracaklarını söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TOYO Matbaa Mürekkep Fabrikası'nı ziyaret eden Özlü, fabrikanın Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Özlü, sanayi sektörünün Ar-Ge ile çalışmalarını geliştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de sanayinin Ar-Ge yapmasını istediklerini, bu maksatla şirketlerin araştırma geliştirme merkezleri kurmalarını teşvik edip desteklediklerini anlatan Özlü, "Bugüne kadar ki çabalarımızla yaklaşık 800 Ar-Ge merkezi açtık. Bunların büyük bir kısmı 2017 içerisinde. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılın ilk 6 ayı içerisinde araştırma geliştirme merkezi sayısını bine tamamlayacağız. Türkiye'de toplam bin Ar-Ge merketimiz olacak. Yine sene içerisinde bu merkezlerin niteliklerinin yükseltilmesi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin Türkiye'nin ileri teknoloji üretmesi olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle konuştu: