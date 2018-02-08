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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

"Bu yılın ilk 6 ayı içerisinde araştırma geliştirme merkezi sayısını bine tamamlayacağız. Türkiye'de toplam bin Ar-Ge merkezimiz olacak"

MANİSA (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yılın ilk 6 ayında Ar-Ge merkezi sayısını bine çıkaracaklarını söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TOYO Matbaa Mürekkep Fabrikası'nı ziyaret eden Özlü, fabrikanın Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Özlü, sanayi sektörünün Ar-Ge ile çalışmalarını geliştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de sanayinin Ar-Ge yapmasını istediklerini, bu maksatla şirketlerin araştırma geliştirme merkezleri kurmalarını teşvik edip desteklediklerini anlatan Özlü, "Bugüne kadar ki çabalarımızla yaklaşık 800 Ar-Ge merkezi açtık. Bunların büyük bir kısmı 2017 içerisinde. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılın ilk 6 ayı içerisinde araştırma geliştirme merkezi sayısını bine tamamlayacağız. Türkiye'de toplam bin Ar-Ge merketimiz olacak. Yine sene içerisinde bu merkezlerin niteliklerinin yükseltilmesi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin Türkiye'nin ileri teknoloji üretmesi olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Fakat imalat sanayimizdeki yüksek teknolojinin payı yüzde 4'ler mertebesindedir. Bunu yüzde 8, yüzde 16, yüzde 20'nin üzerine çıkarmak istiyoruz. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 20'ler mertebesindedir. Hem ihracatımızda hem imalat sanayimizdeki ileri teknoloji ürünlerinin sayılarını arttırmak için Ar-Ge birimlerine büyük önem veriyoruz."

Özlü, daha sonra beraberindekilerle Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada engelli öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Bakan Özlü, çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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