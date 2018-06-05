HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 01:47 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce AK Parti Belediye Teşkilatı ve İlçe Belediye Başkanları ile toplantı düzenledi.

Düzce Kasrı'nda düzenlenen toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, seçim öncesi ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldiklerini ve seçim sürecini değerlendireceklerini söyledi.

Seçime kadar olan sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Özlü, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen mitingin ardından, yapılacak olan çalışmaların da toplantıda ele alınacağını sözlerine ekledi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları, Merkez İlçe Başkanı, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka İlçe Belediye ve AK Parti İlçe Başkanları ile, Boğaziçi ve Beyköy Belde Belediye Başkanları katıldı.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
Bursa'da 'Gece Kartalları' ilk düdüklerini çaldıBursa'da 'Gece Kartalları' ilk düdüklerini çaldı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyorduKızılay Genel Başkanı Kınık: Kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.