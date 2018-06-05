Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce AK Parti Belediye Teşkilatı ve İlçe Belediye Başkanları ile toplantı düzenledi.

Düzce Kasrı'nda düzenlenen toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, seçim öncesi ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldiklerini ve seçim sürecini değerlendireceklerini söyledi.

Seçime kadar olan sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Özlü, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen mitingin ardından, yapılacak olan çalışmaların da toplantıda ele alınacağını sözlerine ekledi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları, Merkez İlçe Başkanı, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka İlçe Belediye ve AK Parti İlçe Başkanları ile, Boğaziçi ve Beyköy Belde Belediye Başkanları katıldı.

