Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dün gece tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Keskin'in Şıralık Mahallesi'nde bulun evine gelen Özlü, burada Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve partililer tarafından karşılandı.
Daha sonra eve geçen Özlü, Keskin'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özlü, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.
Dün gece tansiyon problemi yaşayan İl Başkanı Hikmet Keskin, hastanede bir müddet müşahede altına altında tutulduktan sonra taburcu edilmişti.
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