Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta ve tüm alanlarda ön planda olmasını istediklerini belirterek, "İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız." dedi.

İzmir programı kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleriyle bir araya gelen Özlü, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için derneğin gösterdiği gayreti kutladı.

Derneğin 45 üyesinden 20'sinin sanayici olmasından son derece memnun olduğunu aktaran Özlü, kadınların her alanda daha fazla ön planda olmasını, seslerini daha fazla duyurmalarını istediklerini bildirdi.

Özlü, bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse o ülkenin kalkınmasının mümkün olamayacağına işaret ederek, "Özellikle çalışma yaşamında, iş dünyasında ve üretimde kadınlarımızın daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden kendi bakanlık alanımla ilgili söylüyorum bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız." dedi.