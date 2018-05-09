Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta ve tüm alanlarda ön planda olmasını istediklerini belirterek, "İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız." dedi.
İzmir programı kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleriyle bir araya gelen Özlü, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için derneğin gösterdiği gayreti kutladı.
Derneğin 45 üyesinden 20'sinin sanayici olmasından son derece memnun olduğunu aktaran Özlü, kadınların her alanda daha fazla ön planda olmasını, seslerini daha fazla duyurmalarını istediklerini bildirdi.
Özlü, bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse o ülkenin kalkınmasının mümkün olamayacağına işaret ederek, "Özellikle çalışma yaşamında, iş dünyasında ve üretimde kadınlarımızın daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden kendi bakanlık alanımla ilgili söylüyorum bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız." dedi.
Özlü, nisan ayında 28 kişilik bir heyetle Antarktika'da bilim üssü kurmak için 1 ay süren bir operasyon gerçekleştirdiklerini, bu çalışmanın başında da bilim kadını Doç. Dr. Burcu Özsoy'un bulunduğunu belirterek, Türk kadınlarının "buzulların yeni kaşifleri" olmasının gururunu yaşadığını söyledi.
- "Gurur verici rakamlar"
Kadınların özellikle akademik dünyada etkin bir role sahip olduğuna dikkati çeken Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üniversite hocalarımızın 70 bini kadın, 88 bini erkek akademisyenlerden oluşuyor. Yani üniversite hocalarımızın yüzde 45'ini kadın akademisyenler oluşturuyor. Ülkemizde 7 bin 700 kadın profesör, gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. Son derece gurur verici bir rakam. Ayrıca YÖK'ün istatistiklerinde hepimizi çok memnun edecek önemli bir ayrıntı daha var. Geçen hafta çıkan verilere göre ülkemizde 23 bin 190 kadın araştırma görevlimiz bulunuyor. Bunlar geleceğin akademisyenleri, geleceğin profesörleri. Erkek araştırma görevlisi sayısı ise 22 bin 800. Yani genç akademisyenlerde kadınlarımız erkekleri geçti. Bunun anlamı gelecek 5-10 yıl içinde kadınlarımız Türk akademi dünyasına mühürlerini vuracaklar."
Bakanlık olarak KOSGEB ve TÜBİTAK vasıtasıyla girişimcilere önemli destekler verdiklerini anımsatan Özlü, kadın girişimcilere ise özel önem verdiklerini belirtti.
Özlü, girişimci kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 216 bin kadına uygulamalı girişimcilik eğitimi verdiklerini, kadın girişimcilerin kurduğu 18 bin 413 firmaya 340 milyon lira yeni girişimci desteğinde bulunduklarını aktardı.
İzmir'de 2012-2017 döneminde 21 bin kadına eğitim verdiklerini, 935'inin aldıkları destekle kendi işlerini kurduğunu kaydeden Özlü, STK'lerden bu anlamda yeni projeler beklediklerini kaydetti.
Özlü, konuşmasının sonunda Avrupa Şampiyonu olarak herkesi gururlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan, EGİKAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros ve dernek üyeleri katıldı.
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