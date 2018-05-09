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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Bakan Özlü: - "Ben Türkiye'de muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Dedikoduyla politika üretmeye çalışıyor. Biz çalışarak iktidardayız. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz"

İZMİR (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçime en hazır partinin AK Parti olduğunu, muhalefetin yeteri kadar çalışmadığını belirterek, "Ben Türkiye'de muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Dedikoduyla politika üretmeye çalışıyor. Biz çalışarak iktidardayız. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Özlü, gazetecilerin, sosyal medyada başlayan "tamam-devam tartışmalarına" ilişkin görüşünü sorması üzerine AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin değerlerine, fikirlerine önem veren bir felsefe izlediğini kaydetti.

AK Parti'nin milletin değerleriyle bütünleştiği için bütün seçimlerde ve referandumlarda destek aldığını ifade eden Özlü, bu seçimin de geçmiş seçimler gibi olacağını söyledi.

Özlü, "Bu seçimde de 'aynası iştir kişinin lafa bakılmaz'. Geçmişimize baktığımızda geçmiş bize geleceğin ne olduğunu söylüyor. Bize millet söyler, milletimizden ümitliyiz. "dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talebi üzerine erken seçime gidildiğini, AK Parti'nin her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduğunu kaydeden Özlü, seçim kararı alınmasından sonra en planlı, programlı hareket eden partinin de AK Parti olduğunu belirtti.

Özlü, "Manifestomuzu ilan ettik. Partimize 7 binden fazla müracaat oldu. Yakında seçim beyannamesini yayınlayacağız. Partimizde milletvekili aday adaylarımızın mülakatları devam ediyor. Diğer partiler aday adayı bulamazken bizim partimizde çok fazla aday var. Biz nasıl seçeceğimizi ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Bu milletin bize duyduğu teveccühü gösteriyor." dedi.

Diğer partilerin bir manifestosu olmadığını ifade eden Özlü, milletin, muhalefet ile iktidarın mukayesesini bu seçimde yapacağını söyledi.

Muhalefetin yeteri kadar çalışmadığını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Türkiye'de muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Türkiye'de muhalefet çalışmıyor. Geçenlerde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuşmasında 'Biz göreve geldiğimizde TÜBİTAK'a veteriner başkan atamayacağız' dedi. 1963'ten beri TÜBİTAK'ın başkanlarından hiçbirisi veteriner hekim değildir. Bu bilgisi yanlış. Ayrıca veteriner hekim de olabilir. Onları niye küçümsüyorsunuz, aşağılıyorsunuz. Dedikoduyla politika üretmeye çalışıyor. Bunu milletimiz 24 Haziran'da değerlendirecek. Biz çalışarak iktidardayız. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Elbette devam olacak."

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