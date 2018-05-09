Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

İZMİR (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçime en hazır partinin AK Parti olduğunu, muhalefetin yeteri kadar çalışmadığını belirterek, "Ben Türkiye'de muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Dedikoduyla politika üretmeye çalışıyor. Biz çalışarak iktidardayız. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Özlü, gazetecilerin, sosyal medyada başlayan "tamam-devam tartışmalarına" ilişkin görüşünü sorması üzerine AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin değerlerine, fikirlerine önem veren bir felsefe izlediğini kaydetti.

AK Parti'nin milletin değerleriyle bütünleştiği için bütün seçimlerde ve referandumlarda destek aldığını ifade eden Özlü, bu seçimin de geçmiş seçimler gibi olacağını söyledi.

Özlü, "Bu seçimde de 'aynası iştir kişinin lafa bakılmaz'. Geçmişimize baktığımızda geçmiş bize geleceğin ne olduğunu söylüyor. Bize millet söyler, milletimizden ümitliyiz. "dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talebi üzerine erken seçime gidildiğini, AK Parti'nin her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduğunu kaydeden Özlü, seçim kararı alınmasından sonra en planlı, programlı hareket eden partinin de AK Parti olduğunu belirtti.